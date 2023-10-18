فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

حثت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، مواطنيها، على عدم السفر إلى لبنان، ما لم يكن ذلك مستحيلا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أشارت الخارجية الفرنسية إلى "التوترات الأمنية في المنطقة، وخاصة على الحدود الجنوبية للبنان.

وبذلك تكون فرنسا قد انضمت إلى العديد من الدول الغربية- بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا- في تحذير مواطنيها من السفر إلى لبنانانضمت حيث لا يزال الوضع الأمني متوتراانضمت وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس.

ويأتي التحذير؛ بعد يوم من تحذير فرنسا للمسؤولين اللبنانيين، لتجنب الحرب مع إسرائيل.

ومنذ أن شنت حماس هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية حوادث شبه يومية مع حزب الله اللبناني أو حركات المقاومة الفلسطينية.

وحد حزب الله، حليف حماس، حتى الآن من هجماته عبر الحدود، لكن المحللين يقولون إنه يمكن أن يفتح جبهة مع إسرائيل إذا غزت قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وحثت الولايات المتحدة حزب الله على البقاء بعيدا عن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي 9 أكتوبر، أصدرت الولايات المتحدة "تنبيها أمنيا إقليميا" واسعا يحذر المواطنين من "توخي الحذر".

وفي يوم الاثنين، أصدرت بريطانيا تحذيرا للسفر جاء فيه إن: "الأحداث في لبنان تتحرك بسرعة. ومن المحتمل أن يتدهور الوضع بسرعة وبدون سابق إنذار."

وأضافت بريطانيا أيضا أن السفارة البريطانية في لبنان قد سحبت أفراد أسر الموظفين مؤقتا. ونصحت "بعدم السفر إلى بعض أجزاء لبنان"، بما في ذلك المناطق الحدودية و"ضد جميع السفر باستثناء السفر الضروري إلى بقية لبنان".

كما حذرت كندا مواطنيها من "تجنب السفر غير الضروري إلى لبنان"، مشيرة إلى "وضع أمني لا يمكن التنبؤ به" و"الصراع المسلح مع إسرائيل".

وفي الوقت نفسه، حثت ألمانيا مواطنيها على عدم السفر إلى لبنان بسبب "تصعيد العنف" في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل. وكان تحذير السفر هو أعلى مستوى تمنحه الحكومة الألمانية.