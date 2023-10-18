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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالصواريخ وقذائف الهاون.. المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعات لجنود الاحتلال في ثلاثة مواقع

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، قصف تجمعات لجنود من الاحتلال الإسرائيلي في ثلاثة مواقع بالصواريخ وقذائف الهاون.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة رشقات صاروخية في اتجاه مستوطنة "ناحل عوز" إلى الشرق من القطاع.

وأعلنت كتائب القسام، قصفها تجمعاً لجنود الاحتلال قرب "كيسوفيم"، وأيضاً  كيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون.

ودوّت صفّارت الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة" وسديروت عقب إطلاق رشقة صاروخية من القطاع.

كما استهدفت سرايا القدس مستوطنة "نير إسحاق" برشقة صاروخية، وأيضاً تحشداً لآليات العدو في "ياد مردخاي" و"زيكيم" بالصواريخ وقذائف الهاون.

كتائب القسام الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية غزة

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