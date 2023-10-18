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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لاجتياح قطاع غزة بريا

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الاستعداد للتحرك بريا ضد قطاع غزة.

وكانت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، ذكرت نقلا عن مصادرها الخاصة، أنه من غير المرجح أن تبدأ إسرائيل هجوما بريا في قطاع غزة طالما أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موجود في البلاد.

بدورها، ذكرت صحيفة “نيكي آسيا” نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، أن إسرائيل قامت  بتجميع حوالي 400 قطعة من معدات العسكرية في المناطق المتاخمة لشمال قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة “نيكي آسيا” نقلاً عن صور الأقمار الصناعية.

وحسب صحيفة “نيكي آسيا”، فإن ذلك يشير إلى احتمال أن إسرائيل تستعد لعملية برية، وتسرع في نشر قوات على مسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وتشمل المعدات ناقلات جند مدرعة ومركبات مدرعة أخرى.

وتم التقاط الصور من قبل شركة “بلانيت لابس” الأمريكية في 15 أكتوبر.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج لشبكة “سي إن إن”، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تستعد لعملية برية.

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وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، كان من المتوقع أن تبدأ العملية البرية الإسرائيلية في غزة في نهاية الأسبوع الماضي لكنها تأخرت بضعة أيام على الأقل جزئيا بسبب الظروف الجوية التي كانت ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات بدون طيار توفير القوات البرية بغطاء جوي.

تخطط إسرائيل لإرسال عشرات الآلاف من القوات إلي مدينة غزة والإطاحة بالسلطات الحالية في القطاع.

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