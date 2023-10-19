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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خطوات استخراج تأشيرة العمرة إلكترونيا

صدى البلد

يشغل بال المقبلين على الحج والعمرة لبيت الله الحرام عملية الحصول على التأشيرة دون عراقيل لاسيما وأنها تعتبر رحلة العمر للكثير، فقد أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية الحصول على تأشيرة الحج أو العمرة بسهولة من خلال تأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع «نسك» الإلكتروني.

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وتأتي تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023 ضمن جهود المملكة العربية السعودية في تمكين المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتسهيل إجراءات وصولهم إليها تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ويقدم المصري اليوم فيما يلي رابط الاستعلام عن تأشيرة العمرة إلكترونية والحجز، بالإضافة 8 خطوات لاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر.

مميزات تأشيرة العمرة الإلكترونية

توفر تأشيرة العمرة الإلكترونية مميزات منها توفير خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وتعمل تأشيرة العمرة الإلكترونية على تسهيل قدوم المزيد من الزوار من كافة بقاع الأرض لأداء العمرة وزيارة مكة والمدينة المشرفة.

خطوات لاستخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية

ويمكن استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 2023، وبالتحديد استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر من خلال الخطوات التالية:

عن طريق الدخول إلى منصة «نسك»

الضغط على «التقديم على التأشيرة»

قم باختيار جنسيتك أو البحث عنها.

ثم تحدد ما (إذا كنت مقيمًا دائما بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة شنجن)، أو ما (إذا كنت مقيمًا بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي أم لا) من خلال الإجابة بـ«نعم» أو «لا»:

- في حالة الإجابة بـ«نعم» على أحد الخياران السابقين، أو كلاهما سيظهر لك خياران: «التقديم على التأشيرة الإلكترونية»، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة»، استمر في الخطوات حتى ظهور تسجيل بياناتك كاملة.

- في حالة الإجابة بـ«لا» على كلا الخيارين السابقين، سيظهر لك خيار واحد «الحصول على التأشيرة من خلال باقة».

5- ستجد هذه الرسالة: «يحق لك استخراج تأشيرة عمرة وبسهولة من خلال التقديم على أحد مزودي الخدمات المعتمدين أو من خلال زيارة إحدى وكالات السفر المعتمدة المحلية لديك لحجز حملة العمرة».

خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية 202

ونتابع خطوات استخراج تأشيرة العمرة الإلكترونية عبر موقع «نسك» كما يلي:

- لضغط على «عرض مزودي الباقات» للاختيار ما بين خدمات :

  الأفراد التي تقدم خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة.

والأعمال وتقدم خدمات العمرة للشركات.

في حالة اختيار «الأفراد» اضغط على أحد مزودي الخدمة، «فنادق»، حيث تظهر قائمة تحتوي على:

    (الموسم): لتحديد توقيت العمرة الإلكترونية المناسب لك الذي ستختاره.

   (نوع الباقة): وستحدد منها إحدى الباقات الثلاث: الاقتصادية أو الممتازة أو الميزانية.

 

في حالة ظهرت رسالة «No Record Found»، اضغط على «View All Packages»، واختر من مجموعة عروض تأشيرة العمرة الإلكترونية مصر العرض المناسب لك

وللاستعلام عن التأشيرة الالكترونية من خلال رابط  الاستعلام عبر منصة "نسك":

: https://www.nusuk.sa/ar على أن يكون موعد قدوم المعتمرين ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ، حيث تهدف تأشيرة العمرة الإلكترونية الجديدة من خلال منصة «نسك» لتسهيل إجراءات قدوم المسلمين.

 

 

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