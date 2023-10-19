هاني رمزي: لن نقبل بحدوث تهجير للفلسطينيين في سيناء

أكد هاني رمزي، لاعب منتخب مصر الأسبق أن الأمور في فلسطين وصلت لدرجة كبيرة من السوء، وجرائم حرب ترتكب، مشيرا إلى أن الشعوب العربية متعاطفة مع الشعب الفلسطيني.

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن هناك مخطط واضح بأن القضية الفلسطينية يتم تصفيتها على حساب الشعب الفلسطيني، وهي الضغط من جانب الإحتلال الإسرائيلي لتهجير مواطني غزة لسيناء.

نحيي القيادة المصرية

وتابع لاعب منتخب مصر الأسبق لن نقبل بحدوث تهجير للفلسطينيين في سيناء، تنفيذا لرغبة الإحتلال الاسرائيلي، مؤكدا انه نحيي القيادة المصرية في قرارات للحفاظ على مصر.