تصل لـ65 جنيهاً للفراخ الحيّة.. خفض أسعار الدواجن بمبادرة «في حب مصر»|تفاصيل

أعلنت إحدى شركات إنتاج الدواجن عن مشاركتها في المبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت شعار "فى حب مصر"، والتي تهدف إلى خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، وذلك اتباعًا للتوجيه الصادر من رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعه الخاص بمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وتأتي مشاركة إحدى الشركات في المبادرة، لدعم المجتمع والمستهلك باعتبارها أكبر كيان لصناعة الدواجن، للقيام بدورها في مساندة المجتمع المصري، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.

وقال إبراهيم وجدي، المدير التنفيذي لإحدى شركات إنتاج الدواجن إن الدولة المصرية تنبّهت جيدًا لتقلب الأسعار وتفاوتها، والتي تعد إحدى تبعيات التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها العديد من الدول العالم لذا كان قرار مجلس الوزراء بالعمل على خفض الأسعار، وهو ما استجابت الشركة له بمشاركتها في المبادرة من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر؛ وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة، خاصة أن المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء وبالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تتضمن أيضا تدبير مستلزمات الإنتاج والرقابة على الأسعار لتلافي السوق الموازي والتأكد من وصول التخفيض للمستهلك وليس للوسطاء والموزعين

ولفت الى أن المشاركة في المبادرة تأتي كجزء من دور الشركة الرائد في السوق المصري، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية كايرو ثري ايه والأهرام للدواجن التي قررت إتاحة منتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلك بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تشارك شركتا الأهرام للدواجن وكايرو ثري ايه للدواجن فى مبادرة الحكومة، من خلال توريد منتج دجاج شهد المجمد بأوزانه المختلفة للمستهلك بـ 105 جنيهات للكيلو جرام و كذلك تنفيذ سعر بورصة الدجاج الحى 65 جنيًا للكيلو جرام، وهو ما يساهم في دعم المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء، وذلك بعد أن شهدت الأسواق نجاح منتجات دجاج شهد، التي أصبحت من كبري العلامات التجارية في السوق المصرية وتمتلك أعلى حصة سوقية في مجموعة المنتجات الطازجة والمجمدة، وكجزء من الريادة في السوق المصرية، الذي حظيت به شهد من خلال شعارها "شهد معاكي".