2709 جنيهات سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام

يقدم موقع “صدى البلد” تقريرا حول أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم، الخميس 19 أكتوبر، عقب حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري، بعد أن بلغت الأسعار ذروتها عند 2400 جنيه لعيار 21، ثم هبوطها إلى 2370 جنيها بالتعاملات اليوم، في حين سجل سعر الذهب عيار 24، وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر، 2709 جنيهات للجرام.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سجل سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2709 جنيهات بدون مصنعية.

سجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 6772 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 13545 جنيها.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 2790 جنيها.

سجل سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 54180 جنيها.

سجل سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 84249 جنيها.

سجل سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 135450 جنيها.

سجل سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 270900 جنيه.