هل إسرائيل المسئولة عن العنف في قطاع غزة؟ إعلامية تسأل وتجيب

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن صباح اليوم الخميس، تابعنا الغارة الجوية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، مشيرة إلى أن المشاهد مرعبة.



وأضافت، خلال متابعة مباشرة لقناة "أون"، أن الصباح كان هناك بعض الهدوء في قطاع غزة، وكنا نتصور أن يستمر هذا الهدوء، لكن على ما يبدو أن الهدوء لن يكون موجودا هذه الأيام، ونحن في اليوم الـ 13 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وتساءلت: "هل إسرائيل وحدها هي المسئولة عن العنف الدائر في قطاع غزة؟، والإبادة الجماعية التي نشاهدها على الشاشات؟

الإبادة الجماعية

وتابعت: الحقيقة لا، لأن هذه الإبادة الجماعية مسئول عنها الغرب والولايات المتحدة والمسؤولين اللي بيكرروا زيارتهم لإسرائيل ويأكدوا كل يوم أنهم جاءوا من أجل دعم إسرائيل".



وتابعت: "هؤلاء يتحدثون عن الرعب الذي يعيشه الإسرائيليون، ولا يتحدث أحد عما يحدث في قطاع غزة من محاولة إبادة وتهجير لسكانه".