100 مليون جنيه جوائز.. الحكومة تدعو الطلاب للمشاركة في أضخم برنامج مسابقات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن المشاركة في مسابقة مبادرة وبرنامج Gen- Z.

وأوضح المركز أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجهت دعوة إلى كل الطلاب في جامعات ومعاهد مصر، للمشاركة في مبادرة وبرنامج Gen-Z.

وبرنامج Gen-Z أضخم برنامج مسابقات بين طلاب الجامعات في مجالات (ريادة الأعمال - الابتكار - البحث العلمي).

ونشر المركز رابط التقديم للتعرف على شروط المسابقة والتسجيل للاشتراك بها.

https://gen-z.untapcompete.com/