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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخاب مشيرة خطاب عضوًا بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة

صدى البلد

اختتمت الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان اجتماعات جمعيتها العامة في مدينة اكرا عاصمة غانا، كما عقدت مؤتمرها السنوي الرابع عشر حول تشجيع مقاربة حقوق الانسان في قطاع الاعمال والتجارة.

تم انتخاب الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان عضوا مناوبا في اللجنة الفرعية للاعتماد لـ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان والمنشأة بموجب مباديء باريس.

اعربت خطاب عن بالغ تقديرها لهذا الاختيار. والذي يعبر عن الثقة في المجلس القومي لحقوق الانسان بمصر

ومن المعروف ان اللجنة الفرعية للاعتماد تقوم بعملية تقييم دورية لمدي التزام المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المعروف بمباديء باريس. وبناء عليه تحدد المستوي الذي تحظي به كل مؤسسة. هذا ويحظي المجلس القومي لحقوق الانسان بالمرتبة الف ومن المقرر ان يخضع لعملية تقييم دورية في شهر نوفمبر المقبل.

حقوق الإنسان مشيرة خطاب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الانسان التحالف العالمي المؤسسات الوطنية

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