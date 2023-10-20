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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستقلين الجدد: خروج المصريين في الميادين يؤكد توحد الشعب مع قيادته

حزب المستقلين الجدد
حزب المستقلين الجدد

أكد حزب المستقلين الجدد ان خروج الشعب المصري في كافه المحافظات يؤكد علي توحد الشعب المصري خلف قيادته وهي رساله للعالم كله بالتطابق الموقف الشعبي مع الموقف الرسمي للدوله الرافض للتهجير وتصفيه القضيه الفليسطينيه.

 دعم الشعب المصري ومساندته للشعب الفلسيطيني 


ويري الحزب أن هذه الملايين الواعية من أبناء الشعب المصري تؤكد علي دعم الشعب المصري ومساندته للشعب الفلسيطيني بحقه في ارضه مع الرفض الكامل لما يجري من اعتداءات وحشيه علي قطاع غزة.

ويؤكد الحزب أن فتح معبر رفح منًذ بدايه الازمه وتدفق سلاسل الامدادات للمعبر لانتظار السماحً لهم بالعبور يؤكد علي ان مصر شعبا وحكومه تعمل من خلال ثوابت وطنيه ومسؤليه تجاه القضيه الفلسيطينه من دعم متواصل للشعب الفلسيطيني.

وقال الحزب إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة من أمام معبر رفح تثير القلق جراء مايحري علي الأرض من تصرفات لاتأبه باي اتفاقيات أو مواثيق من جانب إسرائيل في اشاره واضحه ان الجانب الاسرائيلي تقوض عمل المؤسسات المصريه مثل الهلال الاحمر المصري وهو الامر الذي يتعارض مع حقوق الإنسان.

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