مسيرة حاشدة لمؤسسة أبو العينين لدعم فلسطين والقيادة السياسية بالمنصة .. شاهد

شاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطنى بمسيرة ضخمة لدعم القضية الفلسطينية ومنح تفويض جديد للقيادة السياسية لاتخاذ ما تراه لحماية الأمن القومي المصري.

قال هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، إن مدينة نصر بالقاهرة شهدت مظاهرة حاشدة لدعم القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.



وأوضح هاني النحاس للإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة لقناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الآلاف من الشعب المصري نزلوا إلى مدينة نصر بساحة المنصة، لإيصال رسائل لكل العالم أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولتقديم الدعم الكامل للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يقرره لصالح حماية الأمن القومي المصري.



ولفت مراسل قناة صدى البلد، إلى أن المتظاهرين رفعوا الأعلام المصرية والفلسطينية، كما رفعوا شعارات «لا استهداف للمدنيين الفلسطينيين، لا لتهجير الفلسطينيين، الأمن القومي خط أحمر».

نقل اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، مشاهد اعتصام وتجمهر المصريين بمدينة نصر، قائلا إنه رغم الأسي والحزن الذي يعتصر قلوب المصريين تجاه ما يحدث في غزة لكن الاعتصامات يعكس انطباع ان الشعب المصري داعم لدولته وداعم لقيادته السياسية وداعم للأمن القومي المصري.

دعما للقضية الفلسطينية والأمن القومي لمصر



وأضاف، فرحات، خلال مداخلة هاتفية لقناة دى إم سي، خلال تغطية حية، من جميع المحافظات، أنه مازالت الأعداد تتوافد فى جميع محافظات مصر بمختلف الأعمار في مشهد يعيد شهدناه في 30 يونيو.



وأوضح، نائب رئيس حزب المؤتمر، اصطفاف الشعب خلف القيادة فيما يتعلق بالخطوط الحمراء يؤكد على حبه الشديد لوطنه ومصالحه.



وأضاف أن علمي مصر وفلسطين يرفعان ، والشعارات الداعمة للحفاظ على الدولة الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وهتافات تنادى بإيصال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، فهناك تباطؤ من الجانب الإسرائيلي كل ذلك جعل الحشد من مختلف الطوائف من شيوخ وشباب واطفال ومختلف الجنسيات.

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