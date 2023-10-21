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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قادة العالم في قمة القاهرة للسلام لوضع حلول وقف التصعيد العسكري بقطاع غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تستهدف القمة العربية مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.


وتشهد مشاركة واسعة لقمة القاهرة للسلام 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المزمع انعقادها اليوم السبت في العاصمة الإدارية. 

عرض التلفزيون المصري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قادة العالم في قمة القاهرة للسلام لوضع حلول وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة».


وأكدت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء ستشارك في قمة القاهرة للسلام رغم نشر تأكيدات سابقة تشير إلى أن من سيمثل إيطاليا في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، لكن في النهاية أعلنت رئيسة الوزراء مشاركتها في جلستها العمل الأولى.

قمة القاهرة للسلام قطاع غزة القمة العربية فلسطين الأمين العام للأمم المتحدة القاهرة

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