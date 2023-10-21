فتح معبر رفح .. 36 شاحنة مساعدات تستعد للدخول إلى قطاع غزة اليوم

بدأت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في عبور معبر رفح والدخول من مصر إلى غزة.

وذكرت فضائية "الشرق" أن 36 شاحنة مساعدات ستدخل اليوم إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستتولى توزيع المساعدات.

وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بعد أيام من تعنت إسرائيل في فتحه، في ظل حاجة قطاع غزة لمساعدات عاجلة، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 15 يوما، وتجاوز عدد شهداء القصف المتواصل للاحتلال 4 آلاف شهيد بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.