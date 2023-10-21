أول تعليق من حماس بعد فتح معبر رفح

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية "حماس" اليوم السبت، إنها تطالب بتدشين ممر آمن ومستمر إلى قطاع غزة لتوفير الحاجات الإنسانية والخدمية.



ومنذ قليل، أعيد فتح معبر رفح البري شمال سيناء، أمام الممر الإنساني لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وشهدت منطقة معبر رفح البري حركة غير عادية كانت منتظرة طوال الـ15 يوما الماضية لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ آلاف الجرحى والمصابين من الفلسطينيين من آثار القصف الإسرائيلي العنيف على المنازل، والتي هدمت على قاطنيها، ما خلف وراءه العشرات من الشهداء والجرحى.



وقد تحركت العشرات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من التحالف الوطني.



وفي البداية، تم إدخال 20 شاحنة من أصل 214 شاحنة تقف أمام بوابة معبر رفح البري في الجانب المصري تابعة للهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني والمنظمات الدولية وعدد من الدول.