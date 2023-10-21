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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرادة شعب.. الرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين على حساب مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك الإعلامي أحمد موسى، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام، عبر حسابه على “تويتر”.

وقال الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام: “أعبر عن إرادة الشعب المصري الذي يرفض تصفية القضية الفلسطينية، ونرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولن نقبل بتصفية القضية على حساب مصر”.

وتستضيف مصر مؤتمرا دوليا (قمة القاهرة الدولية للسلام)، اليوم السبت 21 أكتوبر؛ لبحث الهجمات الوحشية المتصاعدة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تسهم فى وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

وتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قمة القاهرة الدولية للسلام، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، في قصر الاتحادية الرئاسى بالقاهرة، الأربعاء، معربًا عن أمله فى أن تساهم القمة فى وقف التصعيد فى غزة. 

وقال الرئيس السيسي: “تناولت مع المستشار شولتس القمة التى دعت لها مصر، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنسانى الآخذ فى التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام”.

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