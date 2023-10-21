إشادة حزبية بكلمة الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام .. ويؤكدون : عبّرت عن مأساة أهالي غزة

رئيس الغد:

نجاح قمة القاهرة للسلام يكشف ريادة مصر فى التصدى للمخططات الإسرائيلية

مصر أكتوبر:

تصريحات الرئيس السيسي بقمة "القاهرة للسلام" خارطة طريق لإنهاء مأساة فلسطين

حزب الجيل:

كلمة الرئيس السيسى فى قمة "القاهرة للسلام" وضعت النقاط على الحروف

التجمع يبعث برسالة تحية إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السيسى



أشاد عدد من رؤوساء الأحزاب بكلمة الرئيس السيسى خلال قمة “القاهرة للسلام” ، وأكدوا أن تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة جاءت معبرة عن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، كما أن كلمته تعد خارطة طريق لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.

فى البداية قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، إن استجابة وحضور القادة والزعماء العرب والأفارقة والأوروبيين إلى مؤتمر قمة القاهرة للسلام يكشف الدور المصرى الكبير الرائد والمسئول للقيادة المصرية الناجحة ممثلة فى الرئيس السيسى الذى يحترمه العالم ويقدر دوره ورؤيته.

وأكد "موسى" فى بيان صحفى له أن الواقع اكد أن مصر الداعم الاول للحق الفلسطينى ولحل الدولتين وللسلام فى المنطقة ، وأن مصر هى المتصدى الاكبر لاسرائيل والوقف فى مواجهتها والتصدى لمخططها بتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى مصر.

وأضاف رئيس حزب الغد أن الأزمات فى المنطقة والعالم تكشف كل مرة أهمية مصر ورئيس مصر وريادة مصر ودورها فى الأسرة الدولية والذى أعاده إلى مكانه ومكانته الرئيس عبد الفتاح السيسى

واختتم بيانه قائلا إن حضور دول كتركيا وقطر وجنوب افريقا وغيرها إلى مؤتمر وقمة القاهرة هو عودة لمصر إلى مكانتها الاقليمية والدولية بفضل قائد مصر العظيم الذى نجح طوال سنوات من العمل ليل نهار من أجل وطنه.

وأكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن انطلاق قمة القاهرة للسلام لتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس جهود الحثيثة التي تبذله الدولة المصرية في التوصل لوضع حل شامل وجذري للقضية الفلسطينية.

وأضافت "مديح" ، في بيان لها، أن تصريحات الرئيس السيسي خلال القمة جاءت معبرة عن المأساة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، كما أن كلمته تعد خارطة طريق لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، مشيدة بتصريحات الرئيس السيسي بتأكيده على إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فرد بأن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حسب مصرأبدا.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة، بالإضافة إلى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية، فالقيادة السياسية لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم، موضحة أن الدولة المصرية تدعم الشعب الفلسطيني في مطالبته بكافة حقوقه المشروعة، وموقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولن يتغير، كما أن مصر تكثف جهودها منذ اللحظة الأولى لوقف التصعيد في القطاع.

واعتبر حزب الجيل الديمقراطى فى بيان صدر اليوم أن إنعقاد قمة السلام الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة نجاح لمصر والدبلوماسية الرئاسية التى أجريت معالمها تلك الرؤية العميقة الحكيمة المبدئية الكاشفة لمخططات الأعداء بوضوح وصراحة للرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها عقب الاعتداءات الوحشية الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلية واعقبها اتصالات متتالية برؤساء دول العالم واستقبالهم فى القاهرة فى عمل اتصل فيه الليل بالنهار ومؤتمرات صحفية مع زائرى مصر من الرؤساء ووزراء الخارجية أكد فيها على الهواء مواقفه الحاسمة والحازمة والقوية الرافضة للاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى ولتصفية القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان وإرسال المساعدات الإغاثية والطبية المحاصرين فى قطاع غزة وفك الحصار عنه.

وأشار رئيس حزب الجيل «الشهابي» إلى أن كلمات كل الوفود دارت حول تلك المعانى التى اوجزها الرئيس السيسى وهو يقول للحضور فقد وجهت لكم الدعوة، لنناقش معا، ونعمل على التوصل إلى توافق محدد، على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية، وإحياء مسار السلام، من خلال عدة محاور،تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن، والسريع والمستدام، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة وتنتقل فوراً، إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار ثم البدء العاجل، في مفاوضاتٍ لإحياء عملية السلام، وصولاً لإعمال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش جنباً إلى جنب، مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها، بشكل كامل، في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس السيسى كان رائعا وواضحا وهو يؤكد أن تصفية القضيــة الفلسطينيــة دون حل عادل لن يحدث ولن يحدث أبدا على حساب مصر، لافتا «الشهابي» إلى أن الرئيس السيسى وضع النقاط على الحروف كعادته وهو يدعو قادة العالم إلى تحمل مسئوليتهم معربا عن دهشة مصر البالغة، على وقوف العالم متفرجاً، على أزمة إنسانية كارثية، يتعرض لها مليونان ونصف المليون إنسان فلسطيني، في قطاع غزة، يُفرَض عليهم عقاب جماعي، وحصار وتجويع، وضغوط عنيفة للتهجير القسرى، في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات، وأَسَسَّ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لتجريمها، ومنع تكرارها، مما يدفعنا لتأكيد دعوتنا.

وأشار «الشهابى» إلى أن الرئيس السيسى لم ينسى أن يطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية، للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء.

وعقد المكتب السياسى لحزب التجمع اجتماعاً طارئاً لبحث الاعتداءات اليومية للحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ، وبدأ الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة ( تكريماً وتقديراً) لأرواح شهداء الشعب الفلسطينى المكافح والجسور ، وأرواح شهداء الأمة العربية.

وفى الاجتماع وجه رئيس الحزب سيد عبد العال النائب فى مجلس الشيوخ ، بإسمه وبإسم أعضاء حزب التجمع تحية الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش لموقفه النبيل والشجاع بتوجهه بنفسه لتفقد معبر رفح ، وإدانته لتأخير فتحه لمرور المساعدات العربية والمصرية والدولية إلى أهالى غزة المحاصرين والمحرومين من الغذاء والماء والدواء ومن وجود أماكن آمنة تحميهم من القصف الإسرائيلى الوحشى على بيوتهم ، وعلى مستشفيات يلجأون إليها حماية من الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

وتقدم المكتب السياسى لحزب التجمع بالتحية لأنطونيو جوتيرش ويثمن تقديره الرفيع المستوى للدور المصرى فى هذه الأزمة وتأكيده على حق مصر كدولة ذات سيادة فى التصرف المسئول تجاه حرب غزة.

كما بعث المكتب السياسى ببالغ أمنياته بنجاح انعقاد قمة القاهرة للسلام الذى دعا إليه الرئيس السيسى من أجل السلام.