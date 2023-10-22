أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد 22-10-2023

ينشر موقع “ صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 22 أكتوبر 2023 وفقا لآخر تحديث في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وجاء سعر الدولار كالتالي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولى CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي،الإمارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB،،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم، جريدي أجريكول ، المصرف المتحد)نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار اليوم الأحد

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الأحد مسجلا 30.95جنيه للشراء.

تثبيت سعر الفائدة في مصر

وثبت البنك المركزي في اجتماعه الأخيرة، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 ،وابقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

أسعار الفائدة الأمريكية

و أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغير، لتظل في نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً.