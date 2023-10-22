عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار في مصر اليوم الأحد 22-10-2023

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

ينشر موقع “ صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 22 أكتوبر 2023 وفقا لآخر تحديث في عدد من  البنوك العاملة في مصر.

وجاء سعر الدولار كالتالي:

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

txt

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو

txt

سعر الدولار اليوم السبت 21-10-2023 فى البنوك المصرية

txt

سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 بالبنوك المصرية

أسعار الدولار فى مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولى CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامي المصرف العربي الدولي،الإمارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB،،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم، جريدي أجريكول ، المصرف المتحد)نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار اليوم الأحد 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الأحد  مسجلا 30.95جنيه للشراء.

تثبيت سعر الفائدة في مصر 

وثبت البنك المركزي في اجتماعه الأخيرة، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 ،وابقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

أسعار الفائدة الأمريكية

و أبقى  بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغير، لتظل في نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً.

 

 

الدولار سعر الدولار البنك المركزي البنك الاهلي جنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

«الشتا لسة مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ هاني العتال ويكشف موقف التجديد لأحمد فتوح

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

قرار عاجل بشأن واقعة مصرع خليجي دهسا بالتجمع

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

قصف صاروخي إسرائيلي عنيف على سوريا.. وخروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة

مستشار الرئيس الفلسطيني: السيسي يتحدث بصوتنا ومخطط التهجير سيفشل.. فيديو

التأمينات تستعد لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر بأثر رجعي

أهم الأخبار: طلاق فنانة سعودية شهيرة.. أول صورة لـ زينة ونجليها.. كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

إلغاء جميع الفعاليات.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الهلال الأحمر.. ظهور نجلي زينة حديث السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ