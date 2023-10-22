600 جنيه زيادة في معاشات نوفمبر 2023 .. موعد الصرف

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر المقبل بأثر رجعي لتصبح قيمة الزيادة لهذا الشهر (600 جنيه) .

وتصرف الهيئة القومية للتأمينات معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات وقدرها 300 جنيه تصرف مع بداية شهر نوفمبر المقبل، كما يتم صرف 300 جنيه أخرى بأثر رجعي لمعاشات أكتوبر، على أن تكون مجموع الزيادة 600 جنيه تصرف بداية الشهر المقبل.

موعد زيادة المعاشات، قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الزيادة الجديدة في المعاشات ستصرف بأثر رجعي بداية من شهر نوفمبر المقبل وسيحصل أصحاب المعاشات على زيادة شهري نوفمبر وأكتوبر معًا مع صرف معاشات نوفمبر.

حقيقة زيادة معاشات أكتوبر 300 جنيه

وكشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حقيقة عدم زيادة المعاشات أغسطس 2023 بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المنحة الاستثنائية 300 جنيه لتصبح 600 جنيه وصرفها بدء من أول أكتوبر الجاري، وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًّا ويستفيد منها نحو 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأكد رئيس الهيئة أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014 انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022 /2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013 /2014 مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1 /4 /2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصر 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.