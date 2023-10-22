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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ممر سري غامض داخل هرم خوفو|هل يتم العثور على كنوز الفراعنة قريبا؟

صدى البلد

كشف علماء الآثار المصريون عن ممر سري جديد في هرم خوفو، أكبر أهرامات الجيزة، والذي قد يؤدي إلى غرف مخفية قد تحتوي على كنوز من الملوك القدماء.

تم اكتشاف الممر، الذي يبلغ طوله حوالي 9 أمتار وعرضه 2.1 متر، في عام 2016 باستخدام تقنية تصوير تُسمى ميوغرافي، والتي تستشعر تغيرات الكثافة داخل تركيبات الصخور الضخمة.

 

غرف جديدة

 

لم يتم مسح الممر بعد، ولكن يعتقد العلماء أنه قد يؤدي إلى غرف جديدة في الهرم، بما في ذلك غرفة الدفن للملك خوفو نفسه.

قال زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، إن الممر "يفتح الباب أمام اكتشافات جديدة في هرم خوفو".

وأضاف حواس أن الممر "قد يكون مرتبطًا بغرفة الدفن الرئيسية للملك خوفو، والتي لم يتم العثور عليها بعد".

إذا تم العثور على غرفة الدفن، فقد تحتوي على كنوز من الملوك القدماء، بما في ذلك الذهب والفضة والمجوهرات.

وقال حواس إن اكتشاف الممر "هو لحظة مهمة في تاريخ علم الآثار المصري".

وأضاف حواس أن الممر "يظهر أن هناك المزيد لتعلمه عن الأهرامات المصرية، وهي واحدة من أعظم عجائب الدنيا السبع في العالم".

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ممر سري

 

ويعد اكتشاف الممر السري في هرم خوفو إنجازًا مهمًا في علم الآثار المصري.

يفتح الممر الباب أمام اكتشافات جديدة في الهرم، بما في ذلك غرفة الدفن للملك خوفو نفسها.

إذا تم العثور على غرفة الدفن، فقد تحتوي على كنوز من الملوك القدماء، والتي يمكن أن توفر معلومات جديدة حول الحضارة المصرية القديمة.

وينتظر العلماء بفارغ الصبر اكتشاف الممر السري ومعرفة ما يخبئه.

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