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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

معجزة هندسية.. الكشف عن قبر أثري في اسكتلندا يعود للعصر الحجري

صدى البلد

كشفت أعمال التنقيب في أوركني، وهي أرخبيل في شمال شرق اسكتلندا، عن أنقاض قبر ضخم يعود إلى العصر الحجري الحديث.

يُعتقد أن القبر، الذي يبلغ قطره 100 متر، قد تم بناؤه قبل حوالي 5000 عام من قبل ثقافة أوركني، وهي ثقافة ما قبل التاريخ كانت تعيش في المنطقة في ذلك الوقت.

قال ستيفن هيل، عالم الآثار الذي قاد أعمال التنقيب، إن القبر هو "إنجاز هندسي رائع". وأضاف أن "بناء مثل هذا القبر كان يتطلب قدرًا كبيرًا من التخطيط والتنظيم".

تم العثور على القبر في موقع يُعرف باسم "كيركيسار"، وهو موقع أثري معروف بوجود العديد من المعالم الأثرية من العصر الحجري الحديث.

يتكون القبر من دائرة من الأحجار، يبلغ قطرها 100 متر. تقع في وسط القبر حجرة دفن صغيرة، يبلغ طولها حوالي 10 أمتار.

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دفن جماعي

 

يعتقد العلماء أن القبر كان يستخدم للدفن الجماعي. تم العثور على بقايا عظام بشرية في الحجرة، بالإضافة إلى العديد من الأدوات والأواني الفخارية.

يعد اكتشاف القبر إنجازًا مهمًا في مجال علم الآثار. فهو يوفر نظرة جديدة على ثقافة أوركني وطريقة حياتها في العصر الحجري الحديث.

اسكتلندا أوركني العصر الحجري آثار كشف اثري

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