فرمان عاجل.. حسين لبيب يعلن أول قرار لمجلس إدارة الزمالك الجديد

أعلن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، عن أول قرار لمجلس الإدارة بشكل رسمي، خلال الفترة الحالية، بعد نجاح القائمة بالكامل في الانتخابات.

وكتب الإعلامي اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "حسين لبيب يعلن عودة اسم محمد حسن حلمى لملعب الزمالك"

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب وهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوة أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.

