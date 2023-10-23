فرج عامر ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

نعى فرج عامر رئيس نادي سموحة، اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "البقاء لله في وفاة سيادة اللواء محمد امين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، و امين عام صندوق تحيا مصر"



يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم امس الاحد مشيعي الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر.

وقدم الرئيس السيسي، خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم، مشيرا إلى أنه خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعياً الله- عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.