احمد سليمان يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

كشف احمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك، موقف اللاعب أحمد فتوح من التجديد للقلعة البيضاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد سليمان "مصلحة الزمالك أولاً وقبل أي شيء و فتوح بنسبة 99% زملكاوي، وننتظر إجتماع مجلس الإدارة لتوزيع المهام بشكل رسمي وهنعمل كل اللي في مصلحة النادي"

ينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في يناير المقبل، دون العودة إلى إدارة النادي.

وارتبط اسم أحمد فتوح بالانتقال للأهلي خلال الفترة الماضية، لعدة أسباب أهمها أن يكون البديل الأنسب لعلي معلول الذي تخطى الـ33 عامًا.