الكنيسة القبطية تعلن وفاة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون

أعلنت الكنيسة القبطية، وفاة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز التسعين عاما.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيانها عبرفيسبوك: "رقد في الرب بشيخوخة صالحة منذ قليل نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون، بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة”.

معلومات عن الأنبا أثناسيوس

وُلِد مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس مطران إيبارشية مارسيليا في هولندا في شهر مايو ١٩٣٣، وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في ٥ مايو ١٩٧٤، ثم رُسِم برتبة خوري إبيسكوبس (أسقف مساعد) في ٢ يونيو ١٩٧٤، وسيم أسقفًا عامًّا في ١٩ يونيو ١٩٩٤، ثم تم تجليسه أسقفًا للأقباط الفرنسيين في ١٣ يوليو ٢٠١٣، ورُسِم مطرانًا لمرسيليا وطولون في ٢٨ فبراير ٢٠١٦.