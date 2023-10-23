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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يستعرض مهاراته في لعبة البلياردو

امام عاشور
امام عاشور

شارك احمد عيد لاعب النادي المصري متابعيه مقطع فيديو من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر في الفيديو امام عاشور نجم الاهلي وهو يمارس لعبة البلياردو  مع أحد أصدقائه، حيث استعرض مهاراته في اللعبة، نال اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، لخوض ثاني مبارياته في مشواره ببطولة دوري السوبر الإفريقي (الدوري الإفريقي) أمام سيمبا التنزاني.

ويلتقي الاهلي مع سيمبا، غدا الثلاثاءعلى أرضية استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ8 من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع سيمبا إيجابيًا بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية، على أرضية ملعب دار السلام في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري السوبر الإفريقي.

 

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٢٣_٠٣٣٧٣٨
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IMG_٢٠٢٣١٠٢٣_٠٣٣٧٢٦
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IMG_٢٠٢٣١٠٢٣_٠٣٣٧١٦
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IMG_٢٠٢٣١٠٢٣_٠٣٣٧٠٥
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