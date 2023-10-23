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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش قادرة أنام.. إنجي علاء تعبر عن حزنها الشديد لما يحدث في غزة

انجي علاء
انجي علاء

حرصت الكاتبة إنجي علاء بدر على دعم فلسطين، والدعاء لهم في ظل الأزمات التي تتعرض لها حاليا بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل.

 

وكتبت انجى علاء فى تغريدة عبر اكس "يا رب يا رب الواحد مش قادر ينام.. اللي بيحصل ده حرام.. منهم لله الكفرة.. يارب هونها بلطفك ورحمتك.. اللهمّ انا نسألك بقدرتك العظيمة أن تثبّت أقدام أهل غزة.. اللهمّ أمدهم بالإيمان والقوّة والصّبر وانصرهم نصرا مبينا ‎#غزه_تحت_القصف ‎#Gazabombing ‎#Palestine ‎#غزة_تستغيث"


وكشفت الكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، سبب خروج مسلسلها من موسم دراما رمضان 2023. 

قالت إنجي علاء في تصريحات خاصة لبرنامج et بالعربي :" مستسلمش..  أنا عملت اللي عليا وكتبت المسلسل لكن معرفش ليه خرج من الموسم.. يمكن ظروف إنتاجية .. الخطة الإنتاجية كلها اتغيرت". 

لمشاهدة الفيديو من هنا

كشفت إنجي علاء عن تحضيرها لعمل جديد إيضا إلى جانب كتابة رواية، فيما يحضر يوسف الشريف لعمل مختلف عما كان مقررا أن يخوض به دراما رمضان العام الحالي. 

وحصل الفنان يوسف الشريف على جائزة أفضل ممثل لعام 2021 من مهرجان نجم العرب.

أحدث اعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، بطولة، أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

 

 

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