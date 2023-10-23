عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 26 تعديا على أراض زراعية ومخالفات بناء بأسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بنطاق مراكز (القوصية ، وديروط ، والبداري ، أبنوب) وحي شرق خلال حملات تم شنها عقب رصدها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

محافظ أسيوط: برنامج "أسرة" قوة داعمة للتناغم مع كافة مشروعات التنمية

محافظ أسيوط يتفقد المشروعات الاستثمارية والسكنية الجارى تنفيذها.. تفاصيل


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ أعمال إزالة لـ 26 حالة تعدي بالوحدات المحلية بمراكز (القوصية ، وديروط ، والبداري ، أبنوب) وحي شرق وذلك خلال حملات برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ونواب رؤساء المراكز والأحياء وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية حيث تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعدي بقريتي بني قرة وفزارة التابعة لمركز القوصية عبارة عن فك شدة خشبية وردم أساسات وقواعد وإزالة بناء وأعمدة على مساحة 9 قيراط بمركز القوصية ، وتنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي بقرى نجع خضر والمندرة والمطاوعة وصنبو التابعة لمركز ديروط حيث تم فك شدتين خشبيتين وإزالة جزئية لآخرى على مساحة 4 قيراط وإزالة مخالفة بناء على أرض زراعية بمساحة 85 متر ، كما تم (تكسير سلم تم صبه بالخرسانة المسلحة بالدور الثاني عشر بالأعمال المخالفة بشارع تقسيم سليمان الحكيم ، وإزالة أعمال تشوين مباني والمشمع ولا يوجد أي أعمال مستجدة بإحدى العقارات بشارع فوزية نجيب متفرع من شارع أحمد علي علوبه ، وإزالة حوائط حتي منسوب سقف الحادي عشر بجوار المخبز الآلي والمتفرع من شارع الهلالي) بنطاق بحي شرق ،. 

وفي مركز البداري فقد تم إزالة 3 حالات تعدي عبارة عن (حالتي تعدي في المهد لسورين بالبلوك الابيض بتل زايد قرية العقال البحري وقرية العتمانية ، وردم قواعد علي أرض أملاك الدول في قرية العتمانية) ، وفي مركز أبنوب تم إزالة حالة تعدي عبارة عن (إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف وذلك بردم قواعد على أرض زراعية ، وإزالة سملات بحوض الجبانة بالمعابدة الشرقية ، وإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بردم قواعد على أرض زراعية وإزالة حوش من البلوك الأبيض بقرية المراونة) بالإضافة إلى إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بالطوب الأبيض بقرية باقور بمركز أبوتيج.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط إزالة تعديات أسيوط إزالة مخلفات البناء بأسيوط إزالة تعديات على أراضي زراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه في يوم| تطور عاجل في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الاستهزاء.. الزمالك يستقر على أول الراحلين في يناير

الإعلام العبري: خلافات شديدة وأزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي

السيسي أفسد مخطط إسرائيل.. حكاية مشروع غزة الكبرى وتأثيره على سيناء

نزول 20 جنيها كاملة|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد دخول أعلاف بـ4 مليارات دولار

الله يرحمه ناشر تويتة| تغريدة لـ وائل الإبراشي على X تثير الدهشة.. ما محتواها؟

سيدات بس|نص اعترافات صيدلي مدينة نصر المتهم في قضية “ممارسة الفاحشة”

مخاوف أمريكية من سيطرة إسرائيل على قطاع غزة

موضوعات متعلقة

للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.. مسيرة جامعة أسيوط تخرج إلى شوارع المدينة

حشود من طلاب جامعة أسيوط تقبل على التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين

ترشيحاتنا

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان غربي غزة

اعتماد حركة تنقلات لمديري الإدارات العامة والأجهزة بمحافظة الجيزة

دخول الدفعة الثالثة من المساعدات إلى غزة من معبر رفح

رئيس مجلس النواب يترأس الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

بعد خطأ ضربة جزاء كهربا| رد فعل قوي من “فيفا” و"كاف" ضد حكم مباراة الأهلي وسيمبا.. عقوبة صارمة

رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة تجاه إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك والحلويات

في اليوم العالمي للروماتيزم .. معلومات خطيرة عن المرض | خلّي بالك

طفلة صغيرة بين ذراعيه..فيديو يوثق آخر اللحظات المؤلمة في حياة فلسطيني بغزة

خطيئة ماكدونالدز تكبدها خسائر بالملايين| كم فقدت الشركة من أسهمها حول العالم؟

فيديو

فيديوجراف..اعتذروا للخطأ.. شظايا إسرائيلية تصيب برج مراقبة مصري

عذر قوي .. رئيس تحريرالشرق يكشف سبب مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ