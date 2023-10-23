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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 8.5 جنيه والبصل يسجل هذا الرقم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات  والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 23-10-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم إلى 8.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 14 جنيها للكيلو، والبصل إلى 19.5 جنيه، وبلغ سعر الكوسة 7 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 17 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 11 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة


ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 5.5 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 4.5 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 6.5 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 9 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 9 جنيهات، والألوان 26 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 4 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور


وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 9 جنيهات، و البامية 33 جنيها، والثوم 25 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6.5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين


ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 6 جنيهات، و البرتقال ابو سرة 9 جنيهات والليمون البلدي 7 جنيهات، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم


ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 11 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 35 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الاسود 35 جنيها، والخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

 

وسجّل الكيوي 30 جنيهًا، و الكمثرى الثلاجة 25 جنيها، و الباباظ 9 جنيهات، و الزنجبيل 70 جنيها.

 

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