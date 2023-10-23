أول تعليق من السويد بعد إحالة أردوغان طلب عضويتها بالناتو للبرلمان التركي

رحبت السويد، اليوم الإثنين، بقرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إحالة طلب عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي “الناتو” للبرلمان التركي.

وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، “نتطلع إلى أن نكون عضوًا في حلف الناتو”.

وفي وقت سابق من اليوم، قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى البرلمان للتصديق عليه.

وتقدمت السويد وجارتها الشمالية فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022، بعد بدء الصراع في أوكرانيا.

وفي حين أصبحت فنلندا عضوا كامل العضوية في الكتلة في أبريل، فإن انضمام السويد لم يتم التصديق عليه بعد من قبل المجر وتركيا.