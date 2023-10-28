نيويورك تايمز تكشف عن تحذيرات سعودية شديدة اللهجة لواشنطن من خطورة التوغل البري للاحتلال

حذر مسؤولون سعوديون، واشنطن من تبعات التوغل البري الإسرائيلي في غزة ، مؤكدين أنه قد يكون كارثياً على الشرق الأوسط، وفق ما أوردت صحيفة عكاظ السعودية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نصح مسؤولون سعوديون كبار الأمريكيين من خطورة التوغل.

وقال أحد مسؤولي إدارة بايدن، إنه من الواضح أن السعوديين لا يريدون غزواً إسرائيلياً لغزة كما نقل المسؤولون السعوديون التحذيرات بشأن الحرب البرية إلى المشرعين الأمريكيين.

وكان السيناتور ريتشارد بلومنثال، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت وعضو لجنة القوات المسلحة، قال لصحيفة «نيويورك تايمز»: كانت القيادة السعودية تأمل في إمكانية تجنب العملية البرية لأسباب تتعلق بالاستقرار وكذلك الخسائر في الأرواح، وحذر المسؤولون السعوديون من أنها ستكون ضارة للغاية.

واليوم أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالات هاتفياً بوزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة.

وشدد الوزيران، خلال الاتصال على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي، بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

كما أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وفق وسائل إعلام متفرقة.

وناقش الوزيران، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره.

كذلك أجرى بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية ناصر بوريطه.

وبحث الوزيران خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة و محيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري .