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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حد يجاوبني.. تعليق طريف من عمرو أديب على قطع الكهرباء

تخفيف الأحمال
تخفيف الأحمال

علق الإعلامى عمرو أديب على أنباء زيادة مدة   تخفيف الأحمال من ساعة لساعة ونصف، الأمر ليس سرا، ولا يوجد إعتراض أو مشكلة. 

 

وتابع عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”: "معرفش ليه حظى ديما بييجى فى الخبر دا، اللهم لا اعتراض".

مجلس الوزراء

وأضاف عمرو أديب، أن البرنامج تواصل  مع وزارة الكهرباء، وأكدت ضرورة التواصل مع مجلس الوزراء، الأمر الذي حدث بالفعل ولكن لم يجيب أحد على الأسئلة. 

وطالب عمرو أديب المسؤولين بالرد قائلا: "حد يقولنا وضع استثنائي ولا مكمل معانا على طول، الموضوع مش سر، وحد يجاوبنا، وعاوزين نعرف الأسباب، بسأل ومعنديش أجندة عشان الناس اللى هتعلق على كلامى ".

الإعلامي عمرو أديب الكهرباء تخفيف الأحمال قطع الكهرباء وزارة الكهرباء

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حد يجاوبني.. تعليق طريف من عمرو أديب على قطع الكهرباء

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