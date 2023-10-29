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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع ضيفة شرف مسلسل أحمد السقا "الجولة الأخيرة"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

علم صدى البلد أن النجمة حنان مطاوع قد انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل " الجولة الأخيرة"، والتي تظهر فيه كضيفة شرف مع النجم أحمد السقا.

 

أحمد السقا:

يستعد الفنان أحمد السقا لعرض مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان “الجولة الأخيرة” خلال الفترة المقبلة علي إحدى المنصات الشهيرة ليجدد نشاطه الفني، بعد مسلسل حرب الذي عرض في رمضان الماضي، وخلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز التفاصيل عن مسلسل أحمد السقا الجديد. 

 

تفاصيل مسلسل أحمد السقا الجديد

 

 

مسلسل الجولة الأخيرة من بطولة الفنان أحمد السقا وسحر رامي ورشدي الشامي وأشرف عبد الباقي وحنان سليمان وأسماء أبو اليزيد 

 

والمسلسل من تأليف محمد ندا وشاركه في الكتابة محمد الشخيبي ومن إخراج مريم أحمدي ومن المقرر عرضه قريبا علي إحدى المنصات.

 

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

 

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

احمد السقا حنان مطاوع الجولة الأخيرة

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