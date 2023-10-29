عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهلال والصليب الأحمر: مهمتنا معقدة للغاية بعد قطع الاتصالات في غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

قالت مي الصايغ  المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنه بالفعل تم فقد الاتصال  مع أعضاء الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة قائلة :"حتى الرقم الموحد للهلال الأحمر الفلسطيني  تم قطع الخدمة مما يعقد مهمة الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت خلال مداخلة عبر تطبيق زووم  مع برنامج "كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "أنه في هذا الوضع الكارثي مع انقطاع الاتصالات وخدمات الانترنت لجأ سكان القطاع إلى استخدام وسائل بدائية عبر  السير لمسافات طويلة حتى يصلوا لسيارات الإسعاف ".

ولفتت إلى أنه في وضع تأزم الاتصالات ظل من الصعب منذ الامس حصر الضحايا من المصابين والشهداء وباتت قاصرة على بعض المقاطع التي استطاع البعض إرسالها من مستشفيات عبر مقابلات مع ضحايا وجرحى داخل مستشفى الشفاء والاقصى حيث تم إجراء مقابلات  كثيرة حتى مع أطفال  قصوا ما تعرضوا له.

وتابعت: للأسف  رأينا كثير من الأطفال فقدوا أطرافهم  سواء  اياديهم  أو ارجلهم  فيما  يخص الليلة المرعبة التي شهدها قطاع  غزة.

وحول المساعدات الإنسانية أشادت بدور الهلال الأحمر المصري قائلة: "حتى الآن  دخل 84 شاحنة من المساعدات، ولابد أن نشيد  بدور الهلال الأحمر المصري وكافة المتطوعين، وكل العاملين بالهلال الأحمر المصري، والذين يقومون بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني  لتحديد أولويات الاحتياجات.

وتابعت: برغم كل هذه الجهود لازالت المساعدات تمثل نقطة في بحر  بالمقارنة بما يحتاجه القطاع أثر العدوان الإسرائيلي،   خاصة أن هناك كثير من الشاحنات المكدسة في معبر رفح  ومع بطء وصول تلك المساعدات بسبب التعنت الإسرائيلي  يؤثر ذلك على عملية الاستجابة ويفاقم من المعاناة على الأرض".

وعن ضحايا الهلال والصليب الأحمر الفلسطيني قالت : خسرنا أربعة مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن لم نفقده شخصياً  فقد عائلته حيث أن كثير من الأطباء فقدوا عائلاتهم بالكامل وأصدقائه .


لفتت إلى أن الاطقم الطبية تعمل تحت ظروف خاصة جداً   قائلة :  على سبيل المثال تشفى القدس تحل لمركز إيواء ومستشفى في ذات الوقت حيث  هناك أكثر من 12 ألف نازح  والفرق الطبية تعمل تحت وطأة هذه الظروف مما اضطر  الاطقم الطبية في ضوء الاكتظاظ لفتح  خيام  أمام المستشفى كما حدث في مستشفى الامل في خان يونس  حتى تسنى لهم تقديم اكبر قدر من  الخدمات الصحية.

مي الصايغ الاتحاد الدولي للصليب الاحمر الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

بعد سيول الأمس وحادث طريق الإسكندرية|الأرصاد تحذر بشدة من هذه الظاهرة اليوم

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

ظهرت بملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل عبر السوشيال ميديا

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

ترشيحاتنا

الطقس اليوم.. سحب رعدية ورمال مثيرة للأتربة على بعض المناطق

الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافًا في جنوب لبنان مقابل مدينة نهاريا

انطلاق دورة إعداد المتدربين TOT بمركز سقارة اليوم

الكون يسبح.. 10 أحاديث نبوية في فضل الذكر

بعد حادث الصحراوي ووفاة 35| تحذير شديد من الأرصاد: لا تسافر في هذا الوقت

السفير حسام زكي: حديث إسرائيل عن القضاء على حماس «كلام فارغ»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال| مرض خطير يدمر الخصوبة إذا لم يتم علاجه بسرعة.. اكتشف أعراضه

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ