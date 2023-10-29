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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية، اليوم الأحد، تل أبيب برشقات صاروخية ردا على قصف المدنيين في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان: “قصفنا تل أبيب برشقات صاروخية ردا على قصف المدنيين في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن الكيان الصهيوني يتظاهر بأنه غير مهتم بالأسرى، لكنه سيضطر للتعامل معه بنهاية المطاف.

وأضافت كتائب القسام أن إسرائيل تبيع الوهم لأهالي الأسرى الإسرائيليين لديها.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا من أهالي الأسرى بالإفراج عنهم وجعلهم أولوية أولى فضلا عن الحفاظ على حياتهم.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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