الأردن ينفي استخدام طائرات أمريكية قواعده لتزويد إسرائيل بالأسلحة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الأحد، نقلا مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأنه لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.

أوضحت أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة.

وأكد أن لا يزال المستشفي الميداني التابع للقوات المسلحة الأردنية يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة بالرغم من كافة التحديات والمصاعب إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأضافت: "تعول القوات المسلحة الأردنية على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية”.