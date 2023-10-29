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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء النرويج: ممارسات إسرائيل تجاه غزة تتجاوز القانون الدولي

صدى البلد

انتقد رئيس وزراء النرويج رد فعل إسرائيل على هجوم حماس وقال أنه يتجاوز قواعد القانون الدولي بشأن التناسب.

 

قال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، لإذاعة أن أر كيه، في مقابلة يوم الأحد: ينص القانون الدولي على أن (رد الفعل على مثل هذا الهجوم) يجب أن يكون متناسبًا. 

 

وأضاف: يجب أن يؤخذ المدنيون بعين الاعتبار، والقانون الإنساني يدرك ذلك تماماً.

أكد رئيس الوزراء النيرويجي انتهاك إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، قائلا: أعتقد أن إسرائيل قد تجاوزت هذا الخط بكثير، مضيفًا أن همه الأساسي هو عدم وصول المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة.

 

صوتت النرويج، يوم الجمعة، لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى "هدنة إنسانية" تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية في غزة.

 

أضاف: "إنه وضع كارثي، وأعتقد أنه ينتهك بشكل واضح ما نسميه قواعد الحرب أو القانون الإنساني". "يخشى الكثيرون من أن التصعيد الذي نشهده الآن يمكن أن يشعل صراعا أكبر بكثير في المنطقة، ومن الواضح أنه صراع أطول أمدا".

رئيس وزراء النرويج إسرائيل حماس غزة القانون الدولي

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