شئون الأسرى: إسرائيل تتكتم على عدد المعتقلين وربما تبيت شيئا ضدهم

كشف قدورة فارس رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينين، تفاصيل جديدة عن عدد الأسرى بعد العدوان الإسرائيل عل قطاع غزة.

وأضاف رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الجانب الإسرائيلي لا يتحدث عن الأسرى، لافتا إلى أن إسرائيل تتكتم على عدد الأسرى الذين اعتقلتهم وربما تبيت شيء ضدهم.

وتابع قدورة فارس رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينين، أن ليس هناك معطيات بشأن عدد من تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى، سواء مقاومين أو مدنيين أو صحفيين، نظرا لصعوبة الوضع في القطاع.