أحمد موسى: نخفف أحمال الكهرباء ساعتين ولا تيجي لحظة منلاقيش

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في المنطقة، مبينا أنه يجب على المواطن مساندة الدولة في تخفيف أحمال الكهرباء.

وتابع موسى خلال حواره ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه تحدث مع مسئول كبير في وزارة الكهرباء، حول أزمة تحفيف الأحمال، مؤكدا أن المسئول أكد له قائلا:" عندنا القدرة في أن ميبقاش في أزمة في الكهرباء لكن هناك تداعيات وظروف غير طبيعية وأزمات تدفعنا لذلك للتعامل مع الوضع الحالي، ولكن لو فتحنا على البحري ممكن يحصل أزمة كبيرة وترجعنا لفترة منقدرش نعالج فيها الأزمة من جديد".

وشدد على أنه لا استثناءات لأحد في تخفيف أحمال الكهرباء سوى المستشفيات، مبينا أن مصر تتحمل فاتورة ليست طرفا فيها كما تحملت من قبل على مدار تاريخها، مضيفا:" نخفف أحمال ساعتين ولا تيجي لحظة منلاقيش".