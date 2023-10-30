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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار جمهوري بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين

الرئيس
الرئيس

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  بشأن الموافقة على القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣، والخاص باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين.

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ويشمل القانون  رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ استثناء من الفقرة الأولى من البند ثانيا هـ ، من المادة 2 من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، حيث يجوز قيد الـشركات المـساهمة أو شـركات التوصية بالأسـهم أو الـشركات ذات المـسئولية المحـدودة أو شـركات الأشـخاص التـي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقـل عن 51% في سجل المستوردين.

السيسي الشركات غير المملوكة للمصريين الشركات المستوردين

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