قرار جمهوري بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣، والخاص باستثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين.

ويشمل القانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ استثناء من الفقرة الأولى من البند ثانيا هـ ، من المادة 2 من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، حيث يجوز قيد الـشركات المـساهمة أو شـركات التوصية بالأسـهم أو الـشركات ذات المـسئولية المحـدودة أو شـركات الأشـخاص التـي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقـل عن 51% في سجل المستوردين.