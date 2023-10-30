سمير عثمان يفتح النار على حكم لقاء الأهلي وصن داونز ويشيد بأداء أمين عمر

فتح سمير عثمان الحكم الدولي السابق النار على حكم لقاء الأهلي وصنداونز، البنيني لويس ديجيندو في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وأكد عثمان في تصريحات تليفزيونية، أن الحكم البنيني أقل بكثير من مستوى المباراة وحجم الفريقين، مشيرا إلى أنه تغاضى عن ضربة جزاء صحيحة للأهلي لصالح بيرسي تاو في الوقت الضائع.

أضاف عثمان، أن الكرة اصطدمت بالحكم ثلاث مرات، ما يشير إلى أن تحركاته داخل الملعب لم تكن صحيحة.

وأشاد الحكم الدولي السابق، بأداء الحكم الدولي المصري أمين عمر الذي أدار مباراة الوداد المغربي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي الدوري الإفريقي، في اللقاء الذي أقيم على مركب محمد الخامس في الرباط.

وتابع: لو تمت مقارنة بين أداء حكم مباراة الأهلي وصنداونز وأداء أمين عمر في لقاء الوداد والترجي، فيمكن أن نقول أنه لا يوجد وجه مقارنة، فالأخير مع طاقمه المعاون قدم مباراة بدون أي أخطاء تحكيمية، وهو ما يؤكد أن أمين عمر من أفضل حكام القارة الإفريقية وأداؤه في المباريات الأفريقية أفضل كثيرا من أدائه في مبارياته المحلية، والسبب في ذلك أن الحكام المصريين لا يتمتعون بالحماية الكافية التي يوفرها لهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.