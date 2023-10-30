عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة.. استشهاد شخصين في اقتحام القوات الإسرائيلية لـ جنين

شهيدان جنين
شهيدان جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد شابين وإصابة 9 آخرون، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

 

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية أيضا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

ومن جانبه، أكد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال هما أمير عبد الله شربجي  متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

وقال بكر إن مركبات الإسعاف نقلت إلى المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة، مضيفا أن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تحاصر المستشفى من الخارج.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات الاحتلال دعست شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي.

وأشارت إلى أن جرافات الاحتلال جرفت الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، والشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع، كما دمرت جرافة الاحتلال دوار القوس وهو مدخل المخيم، وكذلك دوار الشهداء "الحصان".

وأضافت وسائل الإعلان الفلسطينية، أن جرافات الاحتلال العسكرية تعمدت تحطيم عدد من مركبات المواطنين، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين.

وعلى جانب آخر، أكد مصدر أمني فلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الطائرة المسيرة صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل.

وأَضاف المصدر الأمني، أن قوات الاحتلال سحبت مركبة من ساحة مستشفى ابن سينا، وقامت بتفجيرها كامل.

الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة

بالقناصة والمدرعات.. استشهاد شاب وإصابة آخرين في اقتحام الاحتلال مدينة جنين |فيديو

جنين الاحتلال الاسرائيلي مستشفى ابن سينا قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين الطائرة المسيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

بحضور الأهل والأصدقاء.. مصطفى شعبان وبسمة سالم يحتفلان بالزفاف السعيد

الجدول الجديد لانقطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة

الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة

موضوعات متعلقة

الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة

بالقناصة والمدرعات.. استشهاد شاب وإصابة آخرين في اقتحام الاحتلال مدينة جنين |فيديو

جماعات تابعة لإيران.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية في درعا بسوريا |شاهد

شاهد| الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين واشتباكات عنيفة في محيط مستشفي ابن سينا

ترشيحاتنا

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

اشتباكات عنيفة.. استشهاد شخصين في اقتحام القوات الإسرائيلية لـ جنين

بقرار حكومي| موعد انتهاء العمل بنظام تخفيف الأحمال ساعتين والاكتفاء بساعة واحدة

أغرب جوازة.. سيدة تقيم حفل زفافها من غير عريس

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.. انقطاع الاتصال والانترنت لدى الطواقم الطبية والإنقاذ بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد شرب اليانسون للرضاعة

الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة على الريق

حماقي وهنيدي وياسمين صبري الأبرز.. نجوم مصريين في افتتاح موسم الرياض 2023|صور

فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ