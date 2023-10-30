أسعار الزيت اليوم الإثنين 30-10-2023

يقدم "موقع صدي البلد"، تقريرا حول أسعار زيت الطعام اليوم الأثنين في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:-

سعر لتر زيت عباد الشمس في الأسواق

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس من 37.5 جنيه أقل سعر له في الأسواق، إلى 75 جنيهًا أعلى سعر للزيت في السوق.

فيما تسجل أسعار زيت عباد الشمس النقي من 48 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

سعر لتر زيت الذرة في الأسواق

سجل سعر لتر زيت الذرة من 53 جنيهًا أقل سعر للتر إلى 110 جنيهات أعلى سعر للزيت.

كرتونة زيت وزن العبوة 700 مل بسعر 455 جنيهًا

سعرعبوة زيت خليط عبوة وزن 700 جرام نحو 38 جنيهًا.

سعر عبوة زيت الذرة وزن 2.2 لتر من 174 جنيهًا إلى 184 جنيهًا.

سعر عبوة زيت ذرة وزن 1.6 لتر نحو 130 جنيهًا

سعر عبوه زيت طبخ وزن 4.4 لتر نحو 286 جنيهًا.

سعر كرتونة 12 عبوة وزن الواحدة 700 مل بسعر 455 جنيهًا.