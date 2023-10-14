32 جنيه | التموين تعلن خبرًا سارًا عن أسعار الزيت

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بداية من اليوم.

وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سعر عبوة الزيت الخليط الـ 700 مللي تتراوح أسعاره من 32 جنيه لـ 35 جنيه ".

وأضاف أحمد كمال:" اللحوم السوداني الفريش في المجمعات الاستهلاكية بـ 220 جنيه واللحوم البلدية الطازجة بـ 240 جنيه والدواجن المجمدة بـ 65 جنيه للكيلو ".

وتابع أحمد كمال:" هناك متابعة ميدانية من الأجهزة المعنية من أجل ضمان تطبيق تخفيض أسعار السلع ".

