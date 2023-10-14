عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

32 جنيه | التموين تعلن خبرًا سارًا عن أسعار الزيت

الزيت
الزيت

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بداية من اليوم.

 

تخفيضات تصل لـ 30%.. مفاجأة من التموين عن سعر السكر بالأسواق

بعد مبادرة التخفيض.. التموين تكشف عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وأماكن البيع

وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سعر عبوة الزيت الخليط الـ 700 مللي تتراوح أسعاره من 32 جنيه لـ 35 جنيه ".

وأضاف أحمد كمال:" اللحوم السوداني الفريش في المجمعات الاستهلاكية بـ 220 جنيه واللحوم البلدية الطازجة بـ 240 جنيه والدواجن المجمدة بـ 65 جنيه للكيلو ".

وتابع أحمد كمال:" هناك متابعة ميدانية من الأجهزة المعنية من أجل ضمان تطبيق تخفيض أسعار السلع ".
 

التموين الزيت السلع اسعار السلع اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

ترشيحاتنا

بلاش تنظير| أحمد موسى يدافع عن محمد صلاح بشأن موقفه من فلسطين

الحروب لها قواعد|مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة: أحياء سكنية في غزة سُوِّيَت بالأرض

تشكيل منتخب المغرب أمام كوت ديفوار وديا

مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري

رغم اعتداءات الاحتلال.. إسماعيل هنية: حماس لا تستهدف المدنيين ولا الصغار

لبنان تقصف مواقع للجيش الإسرائيلي بنحو 30 قذيفة هاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

طريقة عمل العزيزية | بأسهل الخطوات

لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح على الريق؟.. اكتشف مفاجآت

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ