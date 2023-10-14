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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تخفيضات تصل لـ 30%.. مفاجأة من التموين عن سعر السكر بالأسواق

السكر
السكر

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بداية من اليوم.

 

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وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نسبة التخفيضات التي تم الالتزام بها تبدأ من 15 % وتصل في بعض السلع لـ 30 % ".

 

 وأضاف احمد كمال :" خفض الأسعار شمل الفول والأجبان والزيوت والسكر والمكرونة والدواجن والأرز ".

 

وتابع أحمد كمال:"  القطاع الخاص شريك معنا في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ".

 

 وأكمل أحمد كمال:" سعر السكر في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بـ 27 جنيه  بعدما وصل في فترة من الفترات لـ 40 جنيه ".

 

 ولفت أحمد كمال:" تخفيضات تصل لـ 20 % في سعر المكرونة ، وتخفيضات أسعار الفول تتراوح بين 18 لـ 35 % تخفيض "، مضيفا:" كافة الأسعار مدونة على العبوات في السلاسل التجارية ".

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