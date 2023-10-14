تخفيضات تصل لـ 30%.. مفاجأة من التموين عن سعر السكر بالأسواق

كشف أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بداية من اليوم.

وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"نسبة التخفيضات التي تم الالتزام بها تبدأ من 15 % وتصل في بعض السلع لـ 30 % ".

وأضاف احمد كمال :" خفض الأسعار شمل الفول والأجبان والزيوت والسكر والمكرونة والدواجن والأرز ".

وتابع أحمد كمال:" القطاع الخاص شريك معنا في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ".

وأكمل أحمد كمال:" سعر السكر في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بـ 27 جنيه بعدما وصل في فترة من الفترات لـ 40 جنيه ".

ولفت أحمد كمال:" تخفيضات تصل لـ 20 % في سعر المكرونة ، وتخفيضات أسعار الفول تتراوح بين 18 لـ 35 % تخفيض "، مضيفا:" كافة الأسعار مدونة على العبوات في السلاسل التجارية ".