السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

أعلنت الحكومة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع الخاص ، بعد أيام من العمل على قدم وساق بسرعة البرق ،إذ تتعاون شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتخاد الصناعات كخلية نحل بدعم كامل من مجلس الوزراء، لخفض الأسعار بدءا من اليوم السبت.

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تراجع أسعار السلع الأساسية

وكشف رئيس الوزراء عن التوافق على المبادرة بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرا إلى أهمية "مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية"، التي يجري تنفيذها ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وفيما يلي ننشر أسعار السلع الجديدة بعد التخفيض وقفا لاتحاد الغرف التجارية:

أسعار السلع الغذائية

▪️ كيلو السكر سيبلغ 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا و40 جنيها في بعض المناطق أي بتخفيض بنحو 13 جنيها.

▪️ الأرز الكسر 23 جنيهًا

▪️ لتر الزيت الخليط 40 جنيهًا.

▪️ كيلو الفول الصحيح المدمس 20 جنيهًا.

▪️ العدس الأصفر وأبو جبة 38 جنيهًا.

▪️ منتجات الألبان و الأجبان تخفيض 18 %.

▪️ الدواجن تخفيض بنسبة 15 %.

توفير السلع بكميات مناسبة

وفي المقابل أعلن رئيس الوزراء أنه من المقرر استهداف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ليس هذا فقط ، ولكن توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.

ومنذ الأسبوع الماضي مع بدء إجراءات تنفيذ المبادرة ، كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.

أسعار السلع الغذائية

ساعات من الآن

أما الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، فقال إن تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية اليوم السبت، مشيرا في بيان، إلى إن العمل بشركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية يشبه خلية النحل بدعم كامل من الحكومة.

وأوضح أنه تم تفعيل قرار رئيس الوزراء فورا بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات إنتاج سلع بمبادرة خفض أسعار السلع الغذائية إلى قرار تنفيذي يشمل التالي:

- البنوك تبدأ في التدبير لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة .

- موانئ مصر تستقبل 60 ألف طن فول يليها 150 ألف طن أرز للمبادرة

- الحكومة الهندية تستثنى مصر من قرار حظر تصدير الأرز وتسمح بتصدير 250 ألف طن لمصر

- توريد الاف الاطنان من السكر الى مصانع التعبئة ليباع بسعر 27 جنيها للمستهلك بعد 40

- بدأ المنتجون في ضخ بعض سلع مبادرة خفض الأسعار بالأسواق بالأسعار المخفضة من 15% إلى 25%

- لضمان وصول الخصومات الى المواطن، بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين.

وفيما يلي ننشر قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي لـ12 سلعة تمهيدًا لخفض أسعارها في الأسواق من اليوم السبت:

قرار الحكومة