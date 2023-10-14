أهم شيء لكسر التضخم.. توجيهات حكومية عاجلة للبدء في خفض الأسعار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد بعض منافذ بيع السلع الأساسية لمراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن اليوم هو بداية مبادرة خفض الأسعار.

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد: اتفقت مع وزير التنمية المحلية على وجود تقرير أسبوعى للمتابعة من المحافظين فى 27 محافظة لرصد مدى الالتزام فى تطبيق هذه المبادرة.

أهم شيء لكسر التضخم

وأكمل رئيس الوزراء: مبادرة خفض الأسعار أهم شيء لكسر التضخم وتبدأ الأسعار في النزول الثبات بعد كده.

من جانبه، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الآلية المستخدمة في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تتبع آليات السوق، لأنها تضمنت الاتفاق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات لخفض التكلفة بما ينعكس على السعر النهائي بالترتيب مع التجار والصناع.

وتابع الخشن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل السلاسل التجارية ملتزمة بمبادرة خفض الأسعار، وكل عبوة سيكون مدون عليها الحد الأقصى للسعر، لافتا أن أسعار السلع لن تتجاوز الحد الأقصى لكن قد تقل عنه بتفاوت من منطقة لأخرى.