نشرة المرأة والصحة |طبيبة تكشف مرضا خطيرا ينتقل من خلال الخضراوات .. 10 صور آثارت الجدل لياسمين صبري

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري منشورا جديدا على صفحتها الشخصية بالفيسبوك عن مرض الأكياس المائية.

شاركت عارضة الأزياء جورجينا، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.