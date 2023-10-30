جورجينا تستعرض رشاقتها بفستان جذاب.. شاهد

شاركت عارضة الأزياء جورجينا، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت جورجينا، مرتديه فستان أنيق باللون البني بتصميم مميز، ونسقت معه حقيبة وحذاء باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال انوثتها.

زاختارت جورجينا، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور جورجينا