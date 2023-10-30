عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جورجينا تستعرض رشاقتها بفستان جذاب.. شاهد

صدى البلد

شاركت عارضة الأزياء جورجينا، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

كاجوال لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها من الأهرامات| شاهد

txt

فستان لافت.. أسما شريف منير تستعرض جمالها | شاهد

وتألقت جورجينا، مرتديه فستان أنيق باللون البني بتصميم مميز، ونسقت معه حقيبة وحذاء باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال انوثتها. 

زاختارت جورجينا، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور جورجينا

جورجينا صور جورجينا إطلالات جورجينا جورجينا صديقة كرستيانو اخبار حورجينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

بيان عاجل من إسرائيل بعد تحرير مجندة أسيرة لدى حماس

الزمالك في يوم| إمام عاشور يغازل القلعة البيضاء.. رحيل “غنوة”.. وهذا موعد إقصاء أوسوريو

وثيقة سرية للغاية تفضح زعيم إسرائيل .. يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل تقرير خطير عن حماس تسلمه نتنياهو في 2016

لهذه الأسباب| محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا فعل ؟

لماذا نهى رسول الله عن أكل البيض المسلوق ليلا؟.. انتبه لـ5 حقائق

شكوى رسمية ودش ساخن لهؤلاء| كولر يضرب بيد من حديد بعد خسارة صنداونز.. والشناوي يكشف سبب الهدف

موضوعات متعلقة

فستان لافت.. أسما شريف منير تستعرض جمالها | شاهد

لمرضى الكلى.. احذروا تناول هذه الأطعمة

كاجوال لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها من الأهرامات| شاهد

شعر أحمر ومكياج غريب.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء بالكمون قبل النوم؟

نشرة المرأة والصحة.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف.. أعشاب خطر على مرضى القلب

احذر.. تناول العسل بهذه الكمية يصيبك بأمراض خطيرة

أغربها ضغط الدم.. 5 أسباب غير متوقعة لـ الأرق

ترشيحاتنا

علاء ميهوب يضع روشتة فوز الأهلي أمام صن داونز.. ويعلن مصير عمر كمال

سرايا القدس تعلن قصف تجمعات عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية على أحراش صوفا شرق رفح

عودة مبروك عطية إلى الشاشات مجددا بعد الاعتزال.. اعرف السبب

إيلون ماسك يخطط لحضور القمة العالمية حول الذكاء الاصطناعي في بريطانيا

تحرك عاجل من البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع الكهرباء

وزير الاتصالات الفلسطيني: إيلون ماسك تراجع عن توصيل الإنترنت في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 سنة كلها خير.. حكاية أبو رمزي السوري في شوارع المقطم.. فيديو

صراخ واتهامات فظيعة لـ نتنياهو|ماذا قالت المحتجزات لدى حماس وبماذا رد الاحتلال ؟

حولها سيارات جمع قمامة ..قصة إهانة ملك الهند لسيارات رولز رويس

بها عشرات المواطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف قاعة أفراح وسط غزة

فيديو

حنان مطاوع: إسرائيل تعدت استعمار الهكسوس وافتقدت للإنسانية

المقاطعة في صالحنا .. صادرات بـ 100 مليار دولار منتجات محلية تنعش الاقتصاد

هربوا بدباباتهم| فشل هجوم جديد للاحـ.تـ.لال.. والمقـ.اومة تلقنهم درسا

مواعيد انقطاع الكهرباء ..جدول تخفيف الأحمال وموعد انتهاء العمل به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ