رفع جيبتها في وسط الشارع.. قصة مالك المحل والسيدة الأجنبية بالقاهرة

مالك محل في مساكن الشيراتون في القاهرة، شاهد فتاة أجنبية تسير في أحد الشوارع فما كان منه الا أن اقترب منها ولامس أجزاء من جسدها بالقوة، إلا أنه تم ضبطه وباشرت النيابة العامة في شمال القاهرة التحقيقات معه، ثم قررت إحالته لمحكمة الجنايات لاتهامه بالتعرض لسيدة في الشارع ولمس جسدها بالقوة.

مالك محل يعتدي على اجنبية في القاهرة

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة، تفاصيل واقعة مالك محل الإطارات مع السيدة الأجنبية في مساكن الشيراتون في القاهرة، حيث تبين أن المتهم قام بملامسة أجزاء حساسة من جسد السيدة أثناء سيرها في الشارع وذلك بالقوة، حيث قام برفع ملابسها وملامسة جسدها بالقوة في وسط الشارع.

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حيث قررت نيابة شمال القاهرة إحالة مالك محل الإطارات المتهم بالتعرض لسيدة أجنبية فى أحد الشوارع وملامسة جسدها بالقوة بمنطقة مساكن الشيراتون الي الجنايات، ومحاكمته عما أسند اليه من اتهامات الاعتداء على سيدة اثناء سيرها في الشارع، وفقا لما كشفته تحقيقات النيابة العامة في شمال القاهرة.

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وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن المتهم تعدى على السيدة حال سيرها في الطريق العام بمساكن شيراتون في القاهرة، حيث قام برفع الجيبة عنها وملامسة مواطن عفتها من الخلف قاصدا من ذلك الاعتداء عليها، وكان ذلك بمنتصف الشارع حيث تعمد من وراء افعاله الاعتداء على السيدة بالقوة وملامسة مواطن عفتها.

وشرحت التحريات الأمنية، قيام المتهم بتتبع المجني عليه - السيدة الأجنبية - في وسط الشارع بمنطقة مساكن شيراتون وقيامه برفع ملابسها عنها ثم ملامسة جسدها من الخلف، دون أن يتحدث اليها او يدور بينهما ثمة حوار.